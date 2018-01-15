СК завершил расследование по делу режиссера Серебренникова

Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на сегодняшний день «расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела».
Информацию подтвердили адвокаты других фигурантов, проходящих по делу. Они также сообщили, что окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось. Им инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных из бюджета государства.
Отмечается, что уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера «Седьмой студии» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство. Суд над Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием, пройдет в особом порядке.
Еще одна фигурантка дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск. Судебный процесс в отношении нее пройдет в заочной форме.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Кроме Масляевой, никто из них вину не признает.
Информацию подтвердили адвокаты других фигурантов, проходящих по делу. Они также сообщили, что окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось. Им инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных из бюджета государства.
Отмечается, что уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера «Седьмой студии» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство. Суд над Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием, пройдет в особом порядке.
Еще одна фигурантка дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск. Судебный процесс в отношении нее пройдет в заочной форме.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Кроме Масляевой, никто из них вину не признает.
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