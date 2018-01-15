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    СК завершил расследование по делу режиссера Серебренникова

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    СК завершил расследование по делу режиссера Серебренникова

    СК завершил расследование по делу режиссера Серебренникова

    Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на сегодняшний день «расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела».

    Информацию подтвердили адвокаты других фигурантов, проходящих по делу. Они также сообщили, что окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось. Им инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных из бюджета государства.

    Отмечается, что уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера «Седьмой студии» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство. Суд над Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием, пройдет в особом порядке.

    Еще одна фигурантка дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск. Судебный процесс в отношении нее пройдет в заочной форме.

    смотретьПутин о деле Серебренникова: это не преследование, а расследование
    Путин о деле Серебренникова: это не преследование, а расследование
    Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Кроме Масляевой, никто из них вину не признает.

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