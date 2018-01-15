Прощание с композитором Шаинским пройдет в Москве 22 января

Сын Владимира Шаинского сообщил об изменении даты и места прощания с композитором.
Прощание с Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов. Изменение даты гражданской панихиды связано с тем, что тело композитора доставят из США только 19 января, сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский.
Вячеслав Шаинский: «Дата перевозки назначена на 19-е число, дата похорон — на 22 января. Прощание пройдет в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке, начало в 11 часов».
Похоронят Шаинского в тот же день, однако вопрос с выбором кладбища пока не решен, добавил сын композитора.
Вячеслав Шаинский: «Семья рассчитывает на исполнение воли отца и захоронение на Новодевичьем кладбище».
Ранее сообщалось, что тело композитора кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище, однако впоследствии семья отказалась от кремации.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в возрасте 92 лет в Калифорнии после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.
Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.
Вячеслав Шаинский: «Дата перевозки назначена на 19-е число, дата похорон — на 22 января. Прощание пройдет в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке, начало в 11 часов».
Похоронят Шаинского в тот же день, однако вопрос с выбором кладбища пока не решен, добавил сын композитора.
Вячеслав Шаинский: «Семья рассчитывает на исполнение воли отца и захоронение на Новодевичьем кладбище».
Ранее сообщалось, что тело композитора кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище, однако впоследствии семья отказалась от кремации.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в возрасте 92 лет в Калифорнии после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.
Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.
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