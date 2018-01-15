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    Прощание с композитором Шаинским пройдет в Москве 22 января

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    Прощание с композитором Шаинским пройдет в Москве 22 января

    Прощание с композитором Шаинским пройдет в Москве 22 января

    Сын Владимира Шаинского сообщил об изменении даты и места прощания с композитором.

    Прощание с Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов. Изменение даты гражданской панихиды связано с тем, что тело композитора доставят из США только 19 января, сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский.

    Вячеслав Шаинский: «Дата перевозки назначена на 19-е число, дата похорон — на 22 января. Прощание пройдет в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке, начало в 11 часов».

    Похоронят Шаинского в тот же день, однако вопрос с выбором кладбища пока не решен, добавил сын композитора.

    Вячеслав Шаинский: «Семья рассчитывает на исполнение воли отца и захоронение на Новодевичьем кладбище».

    Ранее сообщалось, что тело композитора кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище, однако впоследствии семья отказалась от кремации.

    Народный артист России Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в возрасте 92 лет в Калифорнии после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.

    смотреть«В музыке нет различий между пионером и пенсионером»: секрет творчества Владимира Шаинского
    «В музыке нет различий между пионером и пенсионером»: секрет творчества Владимира Шаинского
    Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.

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