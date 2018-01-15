Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва оставили под арестом на полгода

Хабаровский краевой суд оствил под арестом обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Анар Аллахверанов останется под стражей до 29 июня 2018 года.
Представитель суда уточнил, что начавшиеся в понедельник предварительные слушания по делу Аллахверанова продолжатся 23 января, сообщает ТАСС.
Драка между Драчёвым и Аллахверановым произошла в августе 2017 года в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. Когда Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм чемпионом Европы по пауэрлифтингу скончался в больнице.
По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов был объявлен в розыск. Он сдался правоохранителям спустя месяц после происшествия.
Драка между Драчёвым и Аллахверановым произошла в августе 2017 года в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. Когда Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм чемпионом Европы по пауэрлифтингу скончался в больнице.
По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов был объявлен в розыск. Он сдался правоохранителям спустя месяц после происшествия.
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