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    Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва оставили под арестом на полгода

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    Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва оставили под арестом на полгода

    Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва оставили под арестом на полгода

    Хабаровский краевой суд оствил под арестом обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Анар Аллахверанов останется под стражей до 29 июня 2018 года.

    Представитель суда уточнил, что начавшиеся в понедельник предварительные слушания по делу Аллахверанова продолжатся 23 января, сообщает ТАСС.

    Драка между Драчёвым и Аллахверановым произошла в августе 2017 года в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. Когда Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм чемпионом Европы по пауэрлифтингу скончался в больнице.

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    По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов был объявлен в розыск. Он сдался правоохранителям спустя месяц после происшествия.

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