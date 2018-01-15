В Сибири завотделением больницы уволилась из-за танца живота на корпоративе

Видеозапись корпоратива, устроенного персоналом красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), стала причиной увольнения заведующей отделением.
Ролик, снятый во время организованной в стенах медучреждения новогодней вечеринки, распространили местные СМИ. На кадрах видно, как женщины под музыку исполняют танец живота. Как заявили в больнице скорой медицинской помощи, устроители застолья нарушили запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.
По информации РИА Новости, после этой истории заведующая отделением БСМП уволилась по собственному желанию.
Андрей Любченко, представитель красноярской больницы скорой медицинской помощи: «Заведующая написала заявление по собственному желанию, когда узнала, что эта история получила огласку. Заявление подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор».
Это не первый скандал, связанный с неподобающим поведением медиков. Ранее в Интернете появилось видео, запечатлевшее застолье врачей рязанского областного кардиодиспансера. Возмущение вызвали не посиделки как таковые, а то, что они были устроены в часы приема пациентов. После проверки, устроенной региональным Минздравом, главный врач диспансера врач получил выговор, а двое медиков из руководящего состава были уволены.
По информации РИА Новости, после этой истории заведующая отделением БСМП уволилась по собственному желанию.
Андрей Любченко, представитель красноярской больницы скорой медицинской помощи: «Заведующая написала заявление по собственному желанию, когда узнала, что эта история получила огласку. Заявление подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор».
Это не первый скандал, связанный с неподобающим поведением медиков. Ранее в Интернете появилось видео, запечатлевшее застолье врачей рязанского областного кардиодиспансера. Возмущение вызвали не посиделки как таковые, а то, что они были устроены в часы приема пациентов. После проверки, устроенной региональным Минздравом, главный врач диспансера врач получил выговор, а двое медиков из руководящего состава были уволены.
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