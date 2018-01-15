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    Сеул и Пхеньян начали переговоры о визите северокорейских артистов на Олимпиаду

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    Сеул и Пхеньян начали переговоры о визите северокорейских артистов на Олимпиаду

    Сеул и Пхеньян начали переговоры о визите северокорейских артистов на Олимпиаду

    Сеул и Пхеньян начали переговоры о визите северокорейских артистов на Олимпиаду
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • В пограничном пункте Пханмунджом начались межкорейские переговоры по вопросу визита артистов из Северной Кореи на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщили в министерстве объединения Республики Корея.

    Из сообщения министерства объединения: «В ходе переговоров предстоит определить такие детали, как число делегатов, маршрут их следования, график и тематика выступлений и т.д.»

    Пока нет точной информации о том, каких артистов планирует отправить КНДР в Пхёнчхан. Некоторые южнокорейских СМИ предположили, что речь может идти о женском вокально-инструментальном ансамбле «Моранбон», который в прессе называют «северокорейскими Spice Girls».

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    Ранее Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Кроме того, сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.

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