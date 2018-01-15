На российских полигонах Западного военного округа началась подготовка к международному конкурсу «Танковый биатлон — 2018». Это главное событие предстоящих Армейских игр.

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В отборочном этапе участвуют более 500 экипажей. Пока они тренируются преодолевать специальную трассу, на которой много препятствий, в том числе сложнейший противотанковый ров и огромные ямы.



Танки вообще грязи не боятся, а в данном случае речь идет о новейшей модификации Т-72. Военные учатся не только на скорости проходить все буераки, но и вести огонь по мишеням, имитирующим бронетехнику противника.