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15 января, 10:00
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    Отборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018». армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018»

    Отборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018»

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    Отборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018»

    Отборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018»

    Отборочный этап: 500 экипажей готовятся к конкурсу «Танковый биатлон — 2018»

      На российских полигонах Западного военного округа началась подготовка к международному конкурсу «Танковый биатлон — 2018». Это главное событие предстоящих Армейских игр.

      В отборочном этапе участвуют более 500 экипажей. Пока они тренируются преодолевать специальную трассу, на которой много препятствий, в том числе сложнейший противотанковый ров и огромные ямы.

      Танки вообще грязи не боятся, а в данном случае речь идет о новейшей модификации Т-72. Военные учатся не только на скорости проходить все буераки, но и вести огонь по мишеням, имитирующим бронетехнику противника.

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