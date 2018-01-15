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    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе. Бурятия, отравление, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе

    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе

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    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе

    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе

    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе

      Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

      Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

      В прокуратуре Бурятии уточнили, что на данный момент за медицинской помощью обратились около ста посетителей заведения. 64 человека госпитализированы с острой кишечной инфекцией, передает ТАСС.

      Из сообщения прокуратуры: «В данном объекте общественного питания выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие».

      У части заболевших, госпитализированных в республиканскую клиническую инфекционную больницу, диагностирован сальмонеллез.

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