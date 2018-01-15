В КНДР рассказали о попытках Вашингтона сорвать межкорейский диалог

Северокорейские СМИ рассказали о попытках США сорвать межкорейский диалог. В КНДР считают, что политика Вашингтона «наносит удар по атмосфере примирения».
Материал с критикой в адрес США опубликован в понедельник в газете «Нодон синмун» (центральный печатный орган Трудовой партии Кореи).
Издание обращает внимание, что Соединенные Штаты готовятся разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы. При этом Вашингтон повторяет, что не собирается ослаблять давление на Пхеньян.
Из материала «Нодон синмун»: «США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ. Таким образом они наносят удар по атмосфере примирения».
В материале также говорится, что власти КНДР «располагают различными возможностями», которые будут применены в отношении Вашингтона в случае необходимости.
На минувшей неделе в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Теперь Южная Корея не только приглашает спортсменов из Северной Корее на свою домашнюю Олимпиаду, но и впервые за много лет говорит не об ужесточении санкций в отношении КНДР, а об их возможной отмене.
В МИД РФ призвали сделать устойчивым межкорейский диалог в преддверии зимней Олимпиады. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать в этом необходимую помощь.
Издание обращает внимание, что Соединенные Штаты готовятся разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы. При этом Вашингтон повторяет, что не собирается ослаблять давление на Пхеньян.
Из материала «Нодон синмун»: «США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ. Таким образом они наносят удар по атмосфере примирения».
В материале также говорится, что власти КНДР «располагают различными возможностями», которые будут применены в отношении Вашингтона в случае необходимости.
На минувшей неделе в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Теперь Южная Корея не только приглашает спортсменов из Северной Корее на свою домашнюю Олимпиаду, но и впервые за много лет говорит не об ужесточении санкций в отношении КНДР, а об их возможной отмене.
В МИД РФ призвали сделать устойчивым межкорейский диалог в преддверии зимней Олимпиады. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать в этом необходимую помощь.
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