Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

Один из пассажиров самолета, застрявшего в грязи на краю обрыва в турецком Трабзоне, снял на видео процесс эвакуации. Запись он разместил на YouTube.
На кадрах записи видно, как испуганные пассажиры покидают салон авиалайнера через аварийные выходы. Автор видео рассказал, что после ЧП на борту началась паника.
На видео попала также работа пожарных на месте аварии.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 14 января во время посадки Boeing 737–800 авиакомпании Pegasus. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и съехало с обрыва, зависнув над Чёрным морем. В тот момент на борту находились 162 человека. Всех их благополучно эвакуировали.
Аэропорт был временно закрыт из-за инцидента. Спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Причины ЧП устанавливаются.
На видео попала также работа пожарных на месте аварии.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 14 января во время посадки Boeing 737–800 авиакомпании Pegasus. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и съехало с обрыва, зависнув над Чёрным морем. В тот момент на борту находились 162 человека. Всех их благополучно эвакуировали.
Аэропорт был временно закрыт из-за инцидента. Спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Причины ЧП устанавливаются.
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