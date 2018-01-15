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    Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции. Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

    Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

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    Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

    Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

    Пассажир снял на видео эвакуацию с застрявшего в грязи самолета в Турции

      Один из пассажиров самолета, застрявшего в грязи на краю обрыва в турецком Трабзоне, снял на видео процесс эвакуации. Запись он разместил на YouTube.

      На кадрах записи видно, как испуганные пассажиры покидают салон авиалайнера через аварийные выходы. Автор видео рассказал, что после ЧП на борту началась паника.

      На видео попала также работа пожарных на месте аварии.

      смотретьПассажирский Boeing скатился с обрыва в Турции
      Пассажирский Boeing скатился с обрыва в Турции
      Напомним, инцидент произошел в ночь на 14 января во время посадки Boeing 737–800 авиакомпании Pegasus. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и съехало с обрыва, зависнув над Чёрным морем. В тот момент на борту находились 162 человека. Всех их благополучно эвакуировали.

      Аэропорт был временно закрыт из-за инцидента. Спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Причины ЧП устанавливаются.

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