Водитель под наркотиками протаранил второй этаж поликлиники в США

Водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, въехал во второй этаж здания стоматологической клиники в городе
Санта-Ана, США.
По информации Los Angeles Times, автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего вылетел с трассы и «приземлился» на втором этаже стоматологической поликлиники.
Прибывшие на место спасатели извлекли из машины двух человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу.
А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.
Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MG pic.twitter.com/hCyHEQR6zZ— Los Angeles Times (@latimes) 14 января 2018 г.
Прибывшие на место спасатели извлекли из машины двух человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу.
А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.
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