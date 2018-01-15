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    Водитель под наркотиками протаранил второй этаж поликлиники в США

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    • Фото: @OCFA_PIO /twitter.com
    Водитель под наркотиками протаранил второй этаж поликлиники в США

    Водитель под наркотиками протаранил второй этаж поликлиники в США

    Водитель под наркотиками протаранил второй этаж поликлиники в США
  • Фото: @OCFA_PIO /twitter.com

    • Водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, въехал во второй этаж здания стоматологической клиники в городе Санта-Ана, США.

    По информации Los Angeles Times, автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего вылетел с трассы и «приземлился» на втором этаже стоматологической поликлиники.


    Прибывшие на место спасатели извлекли из машины двух человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

    А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.

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