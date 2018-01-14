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    Палестина пригрозила разорвать отношения со странами, которые перенесут посольства в Иерусалим

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Mohamad Torokman
    Палестина пригрозила разорвать отношения со странами, которые перенесут посольства в Иерусалим

    Палестина пригрозила разорвать отношения со странами, которые перенесут посольства в Иерусалим

    Палестина пригрозила разорвать отношения со странами, которые перенесут посольства в Иерусалим
  • Фото: Reuters © 2018, Mohamad Torokman

    • Президент Махмуд Аббас заявил, что Палестина готова разорвать отношения «с любым государством, которое перенесет свое посольство в Иерусалим».

    Выступая с речью на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), Аббас подтвердил, что палестинцы «остаются приверженными переговорам о мирном урегулировании под эгидой ООН и не призывают к войне».

    При этом он добавил, что считает неприемлемым, чтобы Соединенные Штаты оставались посредником между Израилем и Палестиной. Аббас призвал к пересмотру соглашений, которые ранее были подписаны ООП с израильской стороной, передает ТАСС. Он заявил, что Израиль прервал выполнение договоренностей, достигнутых в 1993 году в Осло, и их больше не существует.

    Ранее Организация освобождения Палестины призвала провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».

    Статус Иерусалима — один из наиболее сложных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.

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