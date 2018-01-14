Показавшую грудь президенту Чехии украинку депортируют

Суд приговорил активистку FEMEN Ангелину Диаш, атаковавшую президента Чехии Милоша Земана, к трем месяцам условно и депортации из республики. Об этом сообщила адвокат Луция Грда.
Суд рассматривал дело Диаш в ускоренном порядке. Украинку обвиняли в хулиганстве, так что ей грозило до трех лет тюрьмы, передает ТАСС.
Луция Грда, адвокат: «Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год. Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной».
Напомним, в пятницу украинская активистка FEMEN попыталась сорвать голосование Милоша Земана на выборах президента Чехии. Она атаковала действующего главу государства на избирательном участке в Праге. Охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол.
Луция Грда, адвокат: «Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год. Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной».
Напомним, в пятницу украинская активистка FEMEN попыталась сорвать голосование Милоша Земана на выборах президента Чехии. Она атаковала действующего главу государства на избирательном участке в Праге. Охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол.
Titz him! 🐐🐐#zeman #nude #tits pic.twitter.com/P4E3yqACzK— ⓣⓞⓜⓐⓢ ⓟⓕⓛⓐⓝⓩⓔⓡ 🆚 🌍 (@gizmax) 12 января 2018 г.
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