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15 января, 10:00
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    Показавшую грудь президенту Чехии украинку депортируют

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Показавшую грудь президенту Чехии украинку депортируют

    Показавшую грудь президенту Чехии украинку депортируют

    Показавшую грудь президенту Чехии украинку депортируют
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Суд приговорил активистку FEMEN Ангелину Диаш, атаковавшую президента Чехии Милоша Земана, к трем месяцам условно и депортации из республики. Об этом сообщила адвокат Луция Грда.

    Суд рассматривал дело Диаш в ускоренном порядке. Украинку обвиняли в хулиганстве, так что ей грозило до трех лет тюрьмы, передает ТАСС.

    Луция Грда, адвокат: «Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год. Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной».

    Напомним, в пятницу украинская активистка FEMEN попыталась сорвать голосование Милоша Земана на выборах президента Чехии. Она атаковала действующего главу государства на избирательном участке в Праге. Охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол.


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