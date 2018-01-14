Посол РФ в США предложил возобновить встречи в формате «два плюс два»

Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с американским послом в Москве Джоном Хантсманом вопрос о возобновлении двусторонних контактов различного уровня. Речь идет, в том числе, о встречах глав внешнеполитических и военных ведомств.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Я поднял перед Хантсманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях. И о том, чтобы встретились министры обороны, и о формате „два плюс два“ (совместные переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств)».
Последний раз переговоры в таком формате проходили в 2013 году в Вашингтоне.
Российская сторона предложила также создать совместную группу по кибербезопасности, передает ТАСС.
В целом, по словам российского посла, его встреча с американским коллегой была «хорошей и конструктивной». Тем не менее он предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.
Последний раз переговоры в таком формате проходили в 2013 году в Вашингтоне.
Российская сторона предложила также создать совместную группу по кибербезопасности, передает ТАСС.
В целом, по словам российского посла, его встреча с американским коллегой была «хорошей и конструктивной». Тем не менее он предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.
Комментарии