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15 января, 10:00
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    Посол РФ в США предложил возобновить встречи в формате «два плюс два»

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    Посол РФ в США предложил возобновить встречи в формате «два плюс два»

    Посол РФ в США предложил возобновить встречи в формате «два плюс два»

    Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с американским послом в Москве Джоном Хантсманом вопрос о возобновлении двусторонних контактов различного уровня. Речь идет, в том числе, о встречах глав внешнеполитических и военных ведомств.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Я поднял перед Хантсманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях. И о том, чтобы встретились министры обороны, и о формате „два плюс два“ (совместные переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств)».

    Последний раз переговоры в таком формате проходили в 2013 году в Вашингтоне.

    Российская сторона предложила также создать совместную группу по кибербезопасности, передает ТАСС.

    В целом, по словам российского посла, его встреча с американским коллегой была «хорошей и конструктивной». Тем не менее он предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.

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