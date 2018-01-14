На Филиппинах эвакуируют более 900 семей из-за угрозы извержения вулкана

Накануне вечером вулкан Майон выбросил пепел на высоту 2,5 км. Сегодня был зафиксирован еще один выброс пепла.
Власти Филиппин решили эвакуировать около 920 семей из окрестностей вулкана Майон, передает ТАСС. В школах были отменены занятия в понедельник, чтобы в них смогли разместиться люди, которым пришлось покинуть свои дома. А самолетам гражданской авиации рекомендовали избегать полетов вблизи вулкана. Всего около 5,8 тысячи жителей провинции Албай пришлось эвакуироваться из-за возможного природного бедствия, сообщает РИА Новости.
Из-за активности вулкана уровень угрозы был поднят до третьего (критического) из пяти. В этой шкале четвертый уровень означает неминуемое извержение, а пятый — само извержение.
Вулкан Майон находится на самом крупном острове республики — Лусон. Он известен своей почти идеальной конусообразной формой, а также тем, что чрезвычайно опасен. За последние 400 лет он извергался 51 раз. В 1814-м году во время извержения погибли около 1200 человек, а в несколько лет назад убил пятерых туристов огромными камнями.
На другом филиппинском острове — Миндоро — сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине 35 км. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Из-за активности вулкана уровень угрозы был поднят до третьего (критического) из пяти. В этой шкале четвертый уровень означает неминуемое извержение, а пятый — само извержение.
Вулкан Майон находится на самом крупном острове республики — Лусон. Он известен своей почти идеальной конусообразной формой, а также тем, что чрезвычайно опасен. За последние 400 лет он извергался 51 раз. В 1814-м году во время извержения погибли около 1200 человек, а в несколько лет назад убил пятерых туристов огромными камнями.
На другом филиппинском острове — Миндоро — сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине 35 км. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
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