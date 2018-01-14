Российского политолога не пустили в ЕС по требованию Польши

Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не смог попасть в Евросоюз
из-за позиции Польши.
Как рассказал Бондаренко, ему не удалось пройти паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель. В Германию он прилетел по приглашению одной из немецких партий для участия в политическом мероприятии, передает ТАСС.
Олег Бондаренко: «По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года».
Он добавил, что его под конвоем должны доставить в аэропорт Шёнефельд, откуда он сможет вылететь в Москву.
По словам Бондаренко, он не был в Польше три года и долгое время ничего не писал про эту страну. С чем связан запрос Варшавы, он не знает.
Олег Бондаренко: «По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года».
Он добавил, что его под конвоем должны доставить в аэропорт Шёнефельд, откуда он сможет вылететь в Москву.
По словам Бондаренко, он не был в Польше три года и долгое время ничего не писал про эту страну. С чем связан запрос Варшавы, он не знает.
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