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    Российского политолога не пустили в ЕС по требованию Польши

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Российского политолога не пустили в ЕС по требованию Польши

    Российского политолога не пустили в ЕС по требованию Польши

    Российского политолога не пустили в ЕС по требованию Польши
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не смог попасть в Евросоюз из-за позиции Польши.

    Как рассказал Бондаренко, ему не удалось пройти паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель. В Германию он прилетел по приглашению одной из немецких партий для участия в политическом мероприятии, передает ТАСС.

    Олег Бондаренко: «По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года».

    Он добавил, что его под конвоем должны доставить в аэропорт Шёнефельд, откуда он сможет вылететь в Москву.

    По словам Бондаренко, он не был в Польше три года и долгое время ничего не писал про эту страну. С чем связан запрос Варшавы, он не знает.

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