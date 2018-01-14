Американские истребители прибыли на учения в Эстонию

12 истребителей
F-12 Национальной гвардии американского штата Огайо прибыли в Эстонию, где примут участие в международных учениях.
О прибытии американской авиации сообщил Главный штаб эстонских сил обороны, передает РИА Новости. Истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо находятся на авиабазе Эмари под Таллином. Они вылетели с американской базы в Толедо.
Исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии Рийво Валге заявил, что одна из целей предстоящих учений — отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. В маневрах также примут участие «опытные авианаводчики из Бельгии». Учения в Эстонии продлятся до середины марта.
Исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии Рийво Валге заявил, что одна из целей предстоящих учений — отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. В маневрах также примут участие «опытные авианаводчики из Бельгии». Учения в Эстонии продлятся до середины марта.
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