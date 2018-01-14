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    Более 200 тысяч человек поставили подписи за Путина в приемных «Единой России»

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    Более 200 тысяч человек поставили подписи за Путина в приемных «Единой России»

    Более 200 тысяч человек поставили подписи за Путина в приемных «Единой России»

    В России прошел неофициальный единый день сбора подписей «Единой России». В акции в поддержку Владимира Путина как кандидата на предстоящих выборах приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране.

    Подписи собирали волонтеры в общественных приемных «Единой России». Несмотря на то, что Путин идет на выборы самовыдвиженцем, партия его активно поддерживает. Всего в России открыли более 100 приемных.

    По данным «Единой России», сегодня общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, которые оставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает РИА Новости.

    Владимир Путин, как и другие самовыдвиженцы, обязан предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. Он уже давно перешагнул этот рубеж. Но желающих оказать поддержку президенту по-прежнему много.

    Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России»: «Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Владимировича Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен».

    смотретьВыборы президента: в России объявлен неофициальный день сбора подписей в поддержку Путина
    Выборы президента: в России объявлен неофициальный день сбора подписей в поддержку Путина
    Подписи активно собирают и в поддержку других кандидатов. В предвыборном штабе лидера «Партии Роста», бизнес-омбудсмена Бориса Титова заявили, что уже собрали почти 80 тысяч подписей из необходимых 100. Именно такой порог установлен для партийных кандидатов. В штабе уточнили, что сбор подписей идет в 65 регионах.

    А в штабе Ксении Собчак объявили, что заручились поддержкой 51 тысячи россиян. Это половина от необходимого количества подписей. Собчак идет на выборы также от партии — это «Гражданская инициатива».

    Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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