Более 200 тысяч человек поставили подписи за Путина в приемных «Единой России»

В России прошел неофициальный единый день сбора подписей «Единой России». В акции в поддержку Владимира Путина как кандидата на предстоящих выборах приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране.
Подписи собирали волонтеры в общественных приемных «Единой России». Несмотря на то, что Путин идет на выборы самовыдвиженцем, партия его активно поддерживает. Всего в России открыли более 100 приемных.
По данным «Единой России», сегодня общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, которые оставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает РИА Новости.
Владимир Путин, как и другие самовыдвиженцы, обязан предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. Он уже давно перешагнул этот рубеж. Но желающих оказать поддержку президенту по-прежнему много.
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России»: «Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Владимировича Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен».
Подписи активно собирают и в поддержку других кандидатов. В предвыборном штабе лидера «Партии Роста», бизнес-омбудсмена Бориса Титова заявили, что уже собрали почти 80 тысяч подписей из необходимых 100. Именно такой порог установлен для партийных кандидатов. В штабе уточнили, что сбор подписей идет в 65 регионах.
А в штабе Ксении Собчак объявили, что заручились поддержкой 51 тысячи россиян. Это половина от необходимого количества подписей. Собчак идет на выборы также от партии — это «Гражданская инициатива».
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
По данным «Единой России», сегодня общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, которые оставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает РИА Новости.
Владимир Путин, как и другие самовыдвиженцы, обязан предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. Он уже давно перешагнул этот рубеж. Но желающих оказать поддержку президенту по-прежнему много.
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России»: «Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Владимировича Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен».
Подписи активно собирают и в поддержку других кандидатов. В предвыборном штабе лидера «Партии Роста», бизнес-омбудсмена Бориса Титова заявили, что уже собрали почти 80 тысяч подписей из необходимых 100. Именно такой порог установлен для партийных кандидатов. В штабе уточнили, что сбор подписей идет в 65 регионах.
А в штабе Ксении Собчак объявили, что заручились поддержкой 51 тысячи россиян. Это половина от необходимого количества подписей. Собчак идет на выборы также от партии — это «Гражданская инициатива».
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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