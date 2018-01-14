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    Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях. США, Трамп Дональд, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

    Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

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    Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

    Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

    Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

      Ложная тревога на Гавайях вызвала бурную реакцию в прессе и соцсетях. Интересно, что Дональд Трамп, который всегда активно комментирует новости в Twitter, пока хранит молчание.

      Президент США Дональд Трамп, которого сейчас очень многие критикуют, узнав, что тревога ложная, а сообщили ему об этом в считаные минуты, не стал делать никаких заявлений и успокаивать население. Вместо этого он продолжил, как передают, играть в гольф в своей резиденции во Флориде, куда он уехал на выходные.

      Более того, с момента сообщения о ракете по сию пору он написал несколько постов в Twitter, но ни словом не обмолвился о произошедшем на Гавайях, словно его это не касается. Хотя в материковой Америке миллионы ждали от него какого-то сообщения.

      Конечно, в материковой части США никакой паники не было, Гавайи находятся в тысячах миль, в другом часовом поясе, но благодаря соцсетям, мгновенно распространяющим информацию, поволноваться за острова людям пришлось. Тем более последние несколько месяцев часто звучали разговоры политиков и сообщения в прессе об угрозе ядерного удара со стороны Северной Кореи.

      Белый дом, когда выяснилось, что сообщение о ракете — это чья-то ошибка, и вовсе выдал заявление, что все произошедшее является частью учений, проходящих в штате Гавайи. Налицо явная нескоординированность.

      Интернет-издание Politico в этой связи отмечает, что планы по реагированию на ракетный удар не отрабатывались в высшем руководстве США около 30 лет. Издание привело слова очевидца заседания в Белом доме после сообщения о ракете: «Все эти новые лица за столом в кабинете мало себе представляют, что они должны делать в таком случае. Главное — без учений на высшем уровне у нас нет никакой уверенности, что кабинет министров знает, что делать в случае настоящей атаки».

      Много сейчас пишут о том, что подобная ложная тревога может вполне привести к настоящему ядерному удару, поэтому неслучайно Белый дом уже пообещал тщательно расследовать произошедшее на Гавайях.

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