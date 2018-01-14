Трамп проигнорировал скандал вокруг ложной ракетной тревоги на Гавайях

Ложная тревога на Гавайях вызвала бурную реакцию в прессе и соцсетях. Интересно, что Дональд Трамп, который всегда активно комментирует новости в Twitter, пока хранит молчание.
Президент США Дональд Трамп, которого сейчас очень многие критикуют, узнав, что тревога ложная, а сообщили ему об этом в считаные минуты, не стал делать никаких заявлений и успокаивать население. Вместо этого он продолжил, как передают, играть в гольф в своей резиденции во Флориде, куда он уехал на выходные.
Более того, с момента сообщения о ракете по сию пору он написал несколько постов в Twitter, но ни словом не обмолвился о произошедшем на Гавайях, словно его это не касается. Хотя в материковой Америке миллионы ждали от него какого-то сообщения.
Конечно, в материковой части США никакой паники не было, Гавайи находятся в тысячах миль, в другом часовом поясе, но благодаря соцсетям, мгновенно распространяющим информацию, поволноваться за острова людям пришлось. Тем более последние несколько месяцев часто звучали разговоры политиков и сообщения в прессе об угрозе ядерного удара со стороны Северной Кореи.
Белый дом, когда выяснилось, что сообщение о ракете — это чья-то ошибка, и вовсе выдал заявление, что все произошедшее является частью учений, проходящих в штате Гавайи. Налицо явная нескоординированность.
Интернет-издание Politico в этой связи отмечает, что планы по реагированию на ракетный удар не отрабатывались в высшем руководстве США около 30 лет. Издание привело слова очевидца заседания в Белом доме после сообщения о ракете: «Все эти новые лица за столом в кабинете мало себе представляют, что они должны делать в таком случае. Главное — без учений на высшем уровне у нас нет никакой уверенности, что кабинет министров знает, что делать в случае настоящей атаки».
Много сейчас пишут о том, что подобная ложная тревога может вполне привести к настоящему ядерному удару, поэтому неслучайно Белый дом уже пообещал тщательно расследовать произошедшее на Гавайях.
Более того, с момента сообщения о ракете по сию пору он написал несколько постов в Twitter, но ни словом не обмолвился о произошедшем на Гавайях, словно его это не касается. Хотя в материковой Америке миллионы ждали от него какого-то сообщения.
Конечно, в материковой части США никакой паники не было, Гавайи находятся в тысячах миль, в другом часовом поясе, но благодаря соцсетям, мгновенно распространяющим информацию, поволноваться за острова людям пришлось. Тем более последние несколько месяцев часто звучали разговоры политиков и сообщения в прессе об угрозе ядерного удара со стороны Северной Кореи.
Белый дом, когда выяснилось, что сообщение о ракете — это чья-то ошибка, и вовсе выдал заявление, что все произошедшее является частью учений, проходящих в штате Гавайи. Налицо явная нескоординированность.
Интернет-издание Politico в этой связи отмечает, что планы по реагированию на ракетный удар не отрабатывались в высшем руководстве США около 30 лет. Издание привело слова очевидца заседания в Белом доме после сообщения о ракете: «Все эти новые лица за столом в кабинете мало себе представляют, что они должны делать в таком случае. Главное — без учений на высшем уровне у нас нет никакой уверенности, что кабинет министров знает, что делать в случае настоящей атаки».
Много сейчас пишут о том, что подобная ложная тревога может вполне привести к настоящему ядерному удару, поэтому неслучайно Белый дом уже пообещал тщательно расследовать произошедшее на Гавайях.
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