Роспотребнадзор прокомментировал скандал с опасным детским питанием из Франции

Новое развитие сегодня получил грандиозный скандал с французской компанией Lactalis, детское питание которой оказалось заражено сальмонеллой. Один из крупнейших мировых производителей молочной продукции должен отозвать из продажи более 12 млн банок. Глава Lactalis подтвердил информацию в интервью СМИ. Это произошло после вмешательства в ситуацию президента Франции Эммануэля Макрона.
Зараженная детская «молочка» могла попасть в более чем 80 стран. Только во Франции зарегистрировано 37 случаев сальмонеллеза. Возраст заболевших детей — от двух недель до девяти месяцев. Выясняется, что за три дня до появления симптомов болезни малыши употребляли молочные продукты, произведенные одной и той же компанией на одной и той же фабрике. До последнего времени Lactalis являлась одним из мировых гигантов молочной индустрии. Теперь начались прокурорские проверки и многомиллионные потери, включая репутационные.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я хочу особо подчеркнуть, насколько для нас важна продовольственная и санитарная безопасность потребителей — как французских, так и европейских. И у нас выработаны для этого высочайшие стандарты качества, поэтому никакой толерантности в этом деле. Если понадобятся серьезные санкции, мы их примем».
Продовольственная безопасность — это, конечно, хорошо, но тогда как объяснить тот факт, что если о сальмонелле в детском питании впервые заговорили в декабре, то почему весь январь Lactalis продолжала беспрепятственно его продавать? Да, теперь из оборота будет изъято все детское питание, произведенное компанией с 15 февраля прошлого года. А это 12 миллионов банок детского питания в 83 странах мира.
Анна Брычёва, пресс-секретарь Роспотребнадзора: «Указанная продукция на территорию России официально не поступала. Однако Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на эти данные. Ведомство просит учитывать при возможном приобретении продукции через Интернет или с рук, что есть риски заражения указанного питания сальмонеллой».
Французские власти теперь убеждают потребителей, что фабрики Lactalis будут закрыты до тех пор, пока не будут получены доказательства того, что компания устранила все нарушения, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Подробности — в видеоматериале.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я хочу особо подчеркнуть, насколько для нас важна продовольственная и санитарная безопасность потребителей — как французских, так и европейских. И у нас выработаны для этого высочайшие стандарты качества, поэтому никакой толерантности в этом деле. Если понадобятся серьезные санкции, мы их примем».
Продовольственная безопасность — это, конечно, хорошо, но тогда как объяснить тот факт, что если о сальмонелле в детском питании впервые заговорили в декабре, то почему весь январь Lactalis продолжала беспрепятственно его продавать? Да, теперь из оборота будет изъято все детское питание, произведенное компанией с 15 февраля прошлого года. А это 12 миллионов банок детского питания в 83 странах мира.
Анна Брычёва, пресс-секретарь Роспотребнадзора: «Указанная продукция на территорию России официально не поступала. Однако Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на эти данные. Ведомство просит учитывать при возможном приобретении продукции через Интернет или с рук, что есть риски заражения указанного питания сальмонеллой».
Французские власти теперь убеждают потребителей, что фабрики Lactalis будут закрыты до тех пор, пока не будут получены доказательства того, что компания устранила все нарушения, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Подробности — в видеоматериале.
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