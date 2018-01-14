Полчаса паники и страха: кто стоит за ложной ракетной тревогой на Гавайях

Тридцать восемь минут жуткого страха и массовой паники — именно столько времени жители Гавайских островов ждали конца света, который им посулил Пентагон, разослав сообщения о грядущем ядерном ударе. А когда большая часть населения этого тихоокеанского штата попряталась в убежища, власти объявили, что тревога ложная, чем вызвали бурю негодования.
Сирены воздушной тревоги на Гавайях сработали утром, в 8:00. Из динамиков громкоговорителей, установленных еще во времена холодной войны, жителей оповестили о грядущем ударе баллистическими ракетами. Аналогичные сообщения были разосланы на мобильные телефоны. Предупреждение транслировали и по радио.
Из сообщения: «Угроза ракетного удара на Гавайях. Это не учебная тревога. Если вы в помещении, оставайтесь внутри. Если вы на улице, срочно найдите убежище. Если вы за рулем, немедленно сверните на обочину и ищите укрытие».
Люди в панике бросились прятаться в подвалы, детей спускали в канализационные люки. Полтора миллиона человек — таково население штата — вмиг осознали, что жить им осталось минут 15–20. Ровно столько времени требуется, чтобы ракеты из КНДР, которыми северокорейцы давно пугают американцев, долетели до островов.
К счастью, тревога оказалось ложной. Власти выступили с официальным опровержением. В общем, виноват пресловутый человеческий фактор: кто-то из дежурных во время переменки нажал не на ту кнопку. Хотя, конечно, верится в это с трудом: знающие люди говорят, что для срабатывания системы нужно ввести семизначный код, и не единожды. Еще поговаривают, что без вмешательства хакеров явно не обошлось.
Как бы там ни было, но страху гавайцы натерпелись нешуточного. Знаменитый актер Джим Керри, находившийся на островах во время объявления тревоги, опубликовал в Twitter полный возмущения пост. Он рассказал о сильнейшем шоке, который он испытал утром, и раскритиковал власти страны.
Джим Керри: «Я проснулся на Гавайях и понял, что мне осталось жить 10 минут. Это была ложная тревога, но настоящая психологическое испытание. Если мы позволим этому единоличному Гоморре и его коррумпированному республиканскому конгрессу продолжать отчуждать мир, мы придем к таким страданиям, каких и представить не можем».
Страх, впрочем, быстро сменился гневом. Ведь властям потребовалось целых 38 минут, чтобы понять, что тревога ложная. За это время люди уже не единожды попрощались с родственниками и успели себя мысленно похоронить. Губернатору штата пришлось просить прощения за медлительность и за сам сбой.
Дэвид Айдж, губернатор штата Гавайи: «То, что случилось, абсолютно недопустимо. Я приношу извинения за ту боль и непонимание, которые многим пришлось испытать. Я очень зол и разочарован. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось».
Кому-то из Пентагона, видимо, предстоит хорошая взбучка. Возможно, кого-то даже снимут. Но главное, о чем сейчас с сарказмом пишут сами американцы в соцсетях: если у военных так же просто, нажатием одной лишь кнопки, запустить ракеты с ядерной боеголовкой, то миру грозит великая опасность.
Из сообщения: «Угроза ракетного удара на Гавайях. Это не учебная тревога. Если вы в помещении, оставайтесь внутри. Если вы на улице, срочно найдите убежище. Если вы за рулем, немедленно сверните на обочину и ищите укрытие».
Люди в панике бросились прятаться в подвалы, детей спускали в канализационные люки. Полтора миллиона человек — таково население штата — вмиг осознали, что жить им осталось минут 15–20. Ровно столько времени требуется, чтобы ракеты из КНДР, которыми северокорейцы давно пугают американцев, долетели до островов.
К счастью, тревога оказалось ложной. Власти выступили с официальным опровержением. В общем, виноват пресловутый человеческий фактор: кто-то из дежурных во время переменки нажал не на ту кнопку. Хотя, конечно, верится в это с трудом: знающие люди говорят, что для срабатывания системы нужно ввести семизначный код, и не единожды. Еще поговаривают, что без вмешательства хакеров явно не обошлось.
Как бы там ни было, но страху гавайцы натерпелись нешуточного. Знаменитый актер Джим Керри, находившийся на островах во время объявления тревоги, опубликовал в Twitter полный возмущения пост. Он рассказал о сильнейшем шоке, который он испытал утром, и раскритиковал власти страны.
Джим Керри: «Я проснулся на Гавайях и понял, что мне осталось жить 10 минут. Это была ложная тревога, но настоящая психологическое испытание. Если мы позволим этому единоличному Гоморре и его коррумпированному республиканскому конгрессу продолжать отчуждать мир, мы придем к таким страданиям, каких и представить не можем».
I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination. ;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2— Jim Carrey (@JimCarrey) 13 января 2018 г.
Страх, впрочем, быстро сменился гневом. Ведь властям потребовалось целых 38 минут, чтобы понять, что тревога ложная. За это время люди уже не единожды попрощались с родственниками и успели себя мысленно похоронить. Губернатору штата пришлось просить прощения за медлительность и за сам сбой.
Дэвид Айдж, губернатор штата Гавайи: «То, что случилось, абсолютно недопустимо. Я приношу извинения за ту боль и непонимание, которые многим пришлось испытать. Я очень зол и разочарован. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось».
Кому-то из Пентагона, видимо, предстоит хорошая взбучка. Возможно, кого-то даже снимут. Но главное, о чем сейчас с сарказмом пишут сами американцы в соцсетях: если у военных так же просто, нажатием одной лишь кнопки, запустить ракеты с ядерной боеголовкой, то миру грозит великая опасность.
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