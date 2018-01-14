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    Кадетскую школу в Люберцах закрыли на неделю после массового отравления

    2 комментария
    Кадетскую школу в Люберцах закрыли на неделю после массового отравления

    Кадетскую школу в Люберцах закрыли на неделю после массового отравления

    Кадетскую школу в Люберцах закрыли на неделю после массового отравления

    В Люберцах кадетская школа временно приостановила работу после того, как в учебном заведении отравились десятки детей.

    Дополнительные каникулы объявлены с 15 по 21 января, об этом сообщили власти подмосковного города.

    Владимир Ружицкий, глава муниципалитета: «В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы».

    В больницах настоящее время находятся около 47 детей и взрослых. Заболевшим кадетам от 8 до 16 лет, они из разных классов. Все они были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз — «острая пищевая токсикоинфекция». Первые вызовы от отравившихся стали поступать вечером 12 января.

    смотретьЧисло отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 47
    Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 47
    В пищеблоке учебного заведения специалисты Роспотребнадзора изучают продукты и проверяют персонал. Кроме того, идут ревизии и на двух предприятиях Московской области, обеспечивающих школу питанием. Причины массового отравления выясняют и следователи. Возбуждено уголовное дело.

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