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    Китайские инженеры «модернизировали» iPhone X

    1 комментарий
    • Фото: @iDeviceCare /twitter.com
    Китайские инженеры «модернизировали» iPhone X

    Китайские инженеры «модернизировали» iPhone X

    Китайские инженеры «модернизировали» iPhone X
  • Фото: @iDeviceCare /twitter.com

    • Инженеры из Китая на выставке электроники CES-2018 в Лас-Вегасе представили самый странный аксессуар для iPhone X.

    Как сообщает портал 9to5Mac, устройство представляет собой съемную механическую кнопку «домой», хорошо знакомую пользователям предыдущих моделей iPhone. Отмечается, что аксессуар стал самым удивительным и наименее полезным из представленных устройств.

    Аксессуар подсоединяется через порт Lightning и позволяет пользователям насладиться привычным щелчком кнопки. Также в новинке есть разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.

    iPhone X был представлен 12 сентября прошлого года и поступил в продажу в начале ноября. Компания отказалась от сканера отпечатков пальцев и механической кнопки «домой» в пользу экрана, занимающего практически всю лицевую панель смартфона.

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