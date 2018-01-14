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    В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

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    В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

    В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

    Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

    Комментируя освобождение украинского врача в Ливии, Заяц на своей странице в Twitter призвал украинцев «не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию».

    Андрей Заяц: «В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».

    Посольство Украины в Тунисе ранее сообщило, что в Ливии из плена вооруженной группировки освободили украинского врача. В дипучреждении заявили, что этого удалось достичь «благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен». Посольство призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование таких вопросов крайне проблематично.

    Ранее США включили Россию в категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть». Госдепартамент разделил все страны мира на четыре группы по уровню безопасности их посещения. Россия попала в третью категорию. Поездки в нашу страну чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности».

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