В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.
Комментируя освобождение украинского врача в Ливии, Заяц на своей странице в Twitter призвал украинцев «не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию».
Андрей Заяц: «В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».
Посольство Украины в Тунисе ранее сообщило, что в Ливии из плена вооруженной группировки освободили украинского врача. В дипучреждении заявили, что этого удалось достичь «благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен». Посольство призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование таких вопросов крайне проблематично.
Ранее США включили Россию в категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть». Госдепартамент разделил все страны мира на четыре группы по уровню безопасности их посещения. Россия попала в третью категорию. Поездки в нашу страну чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности».
Андрей Заяц: «В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».
Посольство Украины в Тунисе ранее сообщило, что в Ливии из плена вооруженной группировки освободили украинского врача. В дипучреждении заявили, что этого удалось достичь «благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен». Посольство призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование таких вопросов крайне проблематично.
Ранее США включили Россию в категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть». Госдепартамент разделил все страны мира на четыре группы по уровню безопасности их посещения. Россия попала в третью категорию. Поездки в нашу страну чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности».
Комментарии