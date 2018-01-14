Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы

В Москве проводилась эвакуация из девятиэтажного административного здания, где произошел пожар.
Уточняется, что пожар произошел по адресу: 3-я Мытищинская, д. 3, стр.1, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Открытое горение возникло в районе восьмого этажа.
В девятиэтажном здании находится большое количество офисов, проводилась эвакуация. Помещения самостоятельно покинули около 100 человек. В МЧС подтвердили факт ЧП на севере города, сообщив, что горело 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Согласно последним данным, пожар ликвидирован.
Источник: «Сведений о пострадавших не поступало, проводятся выпуск дыма, разборка завалов и проверка помещений».
В девятиэтажном здании находится большое количество офисов, проводилась эвакуация. Помещения самостоятельно покинули около 100 человек. В МЧС подтвердили факт ЧП на севере города, сообщив, что горело 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Согласно последним данным, пожар ликвидирован.
Источник: «Сведений о пострадавших не поступало, проводятся выпуск дыма, разборка завалов и проверка помещений».
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