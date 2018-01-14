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    Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы

    Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы

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    • Фото: alekseevcy / instagram.com
    Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы

    Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы

    Пожарные справились с огнем в офисном здании на севере Москвы
    • Фото: alekseevcy / instagram.com

      • В Москве проводилась эвакуация из девятиэтажного административного здания, где произошел пожар.

      Уточняется, что пожар произошел по адресу: 3-я Мытищинская, д. 3, стр.1, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Открытое горение возникло в районе восьмого этажа.

      В девятиэтажном здании находится большое количество офисов, проводилась эвакуация. Помещения самостоятельно покинули около 100 человек. В МЧС подтвердили факт ЧП на севере города, сообщив, что горело 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Согласно последним данным, пожар ликвидирован.

      Источник: «Сведений о пострадавших не поступало, проводятся выпуск дыма, разборка завалов и проверка помещений».

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