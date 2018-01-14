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    В Москве автомобилист выстрелил из травматики в дебошира, прыгавшего на его машине

    8 комментариев

    В Москве автомобилист выстрелил из травматики в дебошира, прыгавшего на его машине

    В Москве автомобилист выстрелил из травматики в дебошира, прыгавшего на его машине

    Минувшей ночью возле Белорусского вокзала произошел конфликт, который закончился стрельбой.

    По данным полиции, около 00:30 возле Белорусского вокзала в Москве произошел конфликт. Мужчина забрался на кузов машины, стал прыгать на нем и повредил зеркала. Когда разъяренный владелец машины потребовал прекратить буйство, дебошир не отреагировал, а наоборот решил выяснить отношения на кулаках.

    В результате хозяин поврежденной машины достал травматический пистолет. Первый выстрел он сделал в воздух, а второй — в ногу оппонента.

    По факту случившегося полиция проводит проверку, передает РИА Новости. Стражи порядка устанавливают, был ли пьян дебошир, забравшийся на машину.

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