Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту Ту-154

В середине недели в Варшаве заявили, что причиной катастрофы президентского
Ту-154 под Смоленском якобы стал взрыв. И все последние дни авиационные эксперты изучали озвученные аргументы, а политологи искали объяснение, кому выгодно ставить под сомнение официальную, проверенную вдоль и поперек версию катастрофы.
Польская правительственная комиссия разыгрывает карту новой версии крушения Ту-154 Качиньского под Смоленском. Новая волна спекуляций на тему авиакатастрофы поднялась после заявлений пожилого человека, которого в Польше называют международным экспертом. Его долго искали, и теперь он говорит ровно то, что от него ждут польские радикалы, возглавившие правительственную подкомиссию.
Фрэнк Тейлор: «Это классический случай взрыва. Эти повреждения, выворачивание нельзя объяснить никаким иным образом. Это никак не могло произойти при ударе самолета о землю».
По словам Тейлора, на борту было два источника взрыва — в крыле и центральной стойке. При этом привлеченный эксперт не был на месте катастрофы и не видел обломков. А ведь до этого сотни экспертиз, проведенных российскими и польскими специалистами, не нашли ни малейших следов взрывчатки — ни на обломках лайнера, ни на телах жертв.
Польские специалисты десятки раз ездили в Россию, расшифровывали данные объективного контроля. Детали трагедии под Смоленском, в которой погибли 96 человек, исследованы вдоль и поперек. Тысячу раз эксперты перепроверяли действия диспетчеров и экипажа.
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований: «Они хотят сделать так, чтобы Туска или кого-то из его команды обвинили в убийстве Качиньского».
Но даже если согласиться с невероятной версией взрыва на борту, то каким образом к нему может быть причастна Россия? Именно об этом говорил в декабре Владимир Путин, указавший на то, что самолет вылетел из Варшавы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Фрэнк Тейлор: «Это классический случай взрыва. Эти повреждения, выворачивание нельзя объяснить никаким иным образом. Это никак не могло произойти при ударе самолета о землю».
По словам Тейлора, на борту было два источника взрыва — в крыле и центральной стойке. При этом привлеченный эксперт не был на месте катастрофы и не видел обломков. А ведь до этого сотни экспертиз, проведенных российскими и польскими специалистами, не нашли ни малейших следов взрывчатки — ни на обломках лайнера, ни на телах жертв.
Польские специалисты десятки раз ездили в Россию, расшифровывали данные объективного контроля. Детали трагедии под Смоленском, в которой погибли 96 человек, исследованы вдоль и поперек. Тысячу раз эксперты перепроверяли действия диспетчеров и экипажа.
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований: «Они хотят сделать так, чтобы Туска или кого-то из его команды обвинили в убийстве Качиньского».
Но даже если согласиться с невероятной версией взрыва на борту, то каким образом к нему может быть причастна Россия? Именно об этом говорил в декабре Владимир Путин, указавший на то, что самолет вылетел из Варшавы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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