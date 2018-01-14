Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Качиньский, Польша, расследование, Смоленская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту Ту-154

    Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту Ту-154

    4 комментария
    Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту <nobr>Ту-154</nobr>

    Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту Ту-154

    Эксперты объяснили, зачем в Польше разыгрывают карту взрыва на борту <nobr>Ту-154</nobr>

      В середине недели в Варшаве заявили, что причиной катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском якобы стал взрыв. И все последние дни авиационные эксперты изучали озвученные аргументы, а политологи искали объяснение, кому выгодно ставить под сомнение официальную, проверенную вдоль и поперек версию катастрофы.

      Польская правительственная комиссия разыгрывает карту новой версии крушения Ту-154 Качиньского под Смоленском. Новая волна спекуляций на тему авиакатастрофы поднялась после заявлений пожилого человека, которого в Польше называют международным экспертом. Его долго искали, и теперь он говорит ровно то, что от него ждут польские радикалы, возглавившие правительственную подкомиссию.

      Фрэнк Тейлор: «Это классический случай взрыва. Эти повреждения, выворачивание нельзя объяснить никаким иным образом. Это никак не могло произойти при ударе самолета о землю».

      По словам Тейлора, на борту было два источника взрыва — в крыле и центральной стойке. При этом привлеченный эксперт не был на месте катастрофы и не видел обломков. А ведь до этого сотни экспертиз, проведенных российскими и польскими специалистами, не нашли ни малейших следов взрывчатки — ни на обломках лайнера, ни на телах жертв.

      Польские специалисты десятки раз ездили в Россию, расшифровывали данные объективного контроля. Детали трагедии под Смоленском, в которой погибли 96 человек, исследованы вдоль и поперек. Тысячу раз эксперты перепроверяли действия диспетчеров и экипажа.

      Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований: «Они хотят сделать так, чтобы Туска или кого-то из его команды обвинили в убийстве Качиньского».

      Но даже если согласиться с невероятной версией взрыва на борту, то каким образом к нему может быть причастна Россия? Именно об этом говорил в декабре Владимир Путин, указавший на то, что самолет вылетел из Варшавы.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

      Новости по теме

      Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru