Полиция задержала водителя, сбившего двух женщин на остановке в Подмосковье

Автомобилист, сбивший двух женщин на остановке в подмосковных Люберцах, находился за рулем в нетрезвом состоянии.
Полиция задержала водителя, который устроил ДТП на остановке в Люберцах. Им оказался 45-летний уроженец ближнего зарубежья. По данным стражей порядка, он находился за рулем в пьяном состоянии. В отношении него составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Напомним, авария произошла сегодня утром напротив дома №21 на Комсомольском проспекте. Водитель за рулем Nissan сбил женщин, стоявших на остановке общественного транспорта, и скрылся с места ДТП. Пострадавшие были госпитализированы.
Напомним, авария произошла сегодня утром напротив дома №21 на Комсомольском проспекте. Водитель за рулем Nissan сбил женщин, стоявших на остановке общественного транспорта, и скрылся с места ДТП. Пострадавшие были госпитализированы.
Комментарии