Судью убило ядром на соревнованиях по легкой атлетике в Праге

Спортивный судья, работавший на городских соревнованиях в Чехии, скончался после попадания в него легкоатлетического ядра.
Инцидент произошел в одном из залов спорткомплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье. Мужчина упал. Находившиеся в зале спортивные врачи пытались реанимировать пострадавшего с помощью дефибриллятора, но безуспешно. Арбитру проломило грудную клетку, он умер, не приходя в сознание.
Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал произошедшее несчастным случаем, сообщает сайт чешского издания Blesk.
Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал произошедшее несчастным случаем, сообщает сайт чешского издания Blesk.
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