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    Судью убило ядром на соревнованиях по легкой атлетике в Праге

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    Судью убило ядром на соревнованиях по легкой атлетике в Праге

    Судью убило ядром на соревнованиях по легкой атлетике в Праге

    Спортивный судья, работавший на городских соревнованиях в Чехии, скончался после попадания в него легкоатлетического ядра.

    Инцидент произошел в одном из залов спорткомплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье. Мужчина упал. Находившиеся в зале спортивные врачи пытались реанимировать пострадавшего с помощью дефибриллятора, но безуспешно. Арбитру проломило грудную клетку, он умер, не приходя в сознание.

    Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал произошедшее несчастным случаем, сообщает сайт чешского издания Blesk.

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