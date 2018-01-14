Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

Отряд кораблей Балтийского флота вернулся на базу после дальнего похода. Экипажам по традиции устроили торжественную встречу.

Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкер «Кола» пробыли в море три месяца. За это время они прошли по Атлантике, Средиземному морю и Индийскому океану 35 тысяч морских миль.



Корабли принимали участие в учениях по противовоздушной и противолодочной обороне, а также выполнили артиллерийские стрельбы.