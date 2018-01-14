Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода. армия и флот РФ, Калининградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

    Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

    комментировать
    Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

    Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

    Корабли Балтийского флота вернулись на базу после дальнего похода

      Отряд кораблей Балтийского флота вернулся на базу после дальнего похода. Экипажам по традиции устроили торжественную встречу.

      Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкер «Кола» пробыли в море три месяца. За это время они прошли по Атлантике, Средиземному морю и Индийскому океану 35 тысяч морских миль.

      Корабли принимали участие в учениях по противовоздушной и противолодочной обороне, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru