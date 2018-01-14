Главный вуз страны распахнул двери для будущих абитуриентов

Тысячи школьников со всей России устремились в высотку на Воробьёвых горах. В МГУ прошел День открытых дверей. И не страшат молодых людей ни конкурс (на некоторых факультетах он достигает 20 человек на место), ни вступительные испытания (МГУ дополнительно проверит знания абитуриентов после ЕГЭ).
Как сообщает корреспондент НТВ Дина Иванова, воскресенье у студентов МГУ — выходной, зато школьников со всей России в знаменитой высотке на Воробьёвых горах — сотни. У них еще впереди зачетки, сессии, у кого-то и пересдачи, а пока у них одна на всех мечта — поступить в главный вуз страны.
Среди выпускников МГУ — знаменитые ученые, политики, инженеры, космонавты. Сергей Рязанский, в декабре вернувшийся с МКС, тоже заглянул на День открытых дверей. В 1996 году он закончил биофак.
Никита Скворцов сейчас учится в 10-м классе. Поступать ему только через год. Обожает физику, но про тягу к космосу говорит, как истинный лирик.
Никита Скворцов: «Это нечто неизведанное, что мы не знаем. Поэтому это естественный интерес к неизведанному».
МГУ — один из немногих российских вузов, который и после введения системы ЕГЭ сохранил за собой право проводить дополнительные вступительные испытания по профильным предметам. Ректор Виктор Садовничий уверен, что это дает возможность больше узнать о будущих студентах, найти самых эрудированных, талантливых и думающих.
Виктор Садовничий, ректор МГУ: «Если человек умеет думать и рассуждать, то он будет обладать любыми компетенциями, везде будет первым. За такими ребятами будущее науки».
В День открытых дверей в МГУ — тысячи будущих абитуриентов. Для тех, кто не смог присутствовать, — трансляция на официальном сайте вуза. За ней следят более чем в сотне городов, и не только в России, но и в странах Европы, в Канаде, Японии.
Среди выпускников МГУ — знаменитые ученые, политики, инженеры, космонавты. Сергей Рязанский, в декабре вернувшийся с МКС, тоже заглянул на День открытых дверей. В 1996 году он закончил биофак.
Никита Скворцов сейчас учится в 10-м классе. Поступать ему только через год. Обожает физику, но про тягу к космосу говорит, как истинный лирик.
Никита Скворцов: «Это нечто неизведанное, что мы не знаем. Поэтому это естественный интерес к неизведанному».
МГУ — один из немногих российских вузов, который и после введения системы ЕГЭ сохранил за собой право проводить дополнительные вступительные испытания по профильным предметам. Ректор Виктор Садовничий уверен, что это дает возможность больше узнать о будущих студентах, найти самых эрудированных, талантливых и думающих.
Виктор Садовничий, ректор МГУ: «Если человек умеет думать и рассуждать, то он будет обладать любыми компетенциями, везде будет первым. За такими ребятами будущее науки».
В День открытых дверей в МГУ — тысячи будущих абитуриентов. Для тех, кто не смог присутствовать, — трансляция на официальном сайте вуза. За ней следят более чем в сотне городов, и не только в России, но и в странах Европы, в Канаде, Японии.
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