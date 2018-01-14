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    Мужчина едва не погиб на московской парковке в машине с работающим двигателем

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    Мужчина едва не погиб на московской парковке в машине с работающим двигателем

    Мужчина едва не погиб на московской парковке в машине с работающим двигателем

    Полицейские обнаружили на парковке в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» мужчину без сознания в салоне автомобиля с работающим двигателем.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, «полицейские, патрулировавшие подземную парковку в Международном выставочном центре „Крокус Экспо“ во время проведения новогодних представлений, почувствовали резкий запах газа».

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «На парковке правоохранители обнаружили автомобиль с работающим газовым двигателем, внутри которого находился 60-летний водитель без сознания».

    Полицейские привели мужчину в сознание и эвакуировали автомобиль с подземной парковки.

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