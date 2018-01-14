СКР возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возбуждении нескольких уголовных дел о реабилитации нацизма на Украине.
В интервью «Российской газете» Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет возбудил более двух сотен уголовных дел о преступлениях на Украине, среди них несколько — о реабилитации нацизма. По его словам, нельзя оставаться безразличными к многочисленным случаям осквернения скульптур и монументов, посвященных борьбе с фашизмом. Он напомнил, что на Украине нередко происходят акты вандализма и в отношении символов воинской славы России.
Александр Бастрыкин: «Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса „Реабилитация нацизма“, устанавливаются обстоятельства этих преступлений».
Всего, по словам Бастрыкина, Следственный комитет с 2014 года возбудил 209 уголовных дел, связанных с происходящим на Украине. Речь идет не только о реабилитации нацизма, но и об обстрелах украинскими военными гражданских объектов в Донбассе, а также о нападениях на российские заграничные учреждения.
Статья о реабилитации нацизма была введена в УК России в мае 2014 года. Она предусматривает наказание за отрицание преступлений, установленных на Нюрнбергском процессе, и их одобрение. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Виновным в реабилитации нацизма грозит наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. А если было использовано служебное положение или ложные сведения распространялись через СМИ, то наказание может возрасти до пяти лет лишения свободы.
Александр Бастрыкин: «Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса „Реабилитация нацизма“, устанавливаются обстоятельства этих преступлений».
Всего, по словам Бастрыкина, Следственный комитет с 2014 года возбудил 209 уголовных дел, связанных с происходящим на Украине. Речь идет не только о реабилитации нацизма, но и об обстрелах украинскими военными гражданских объектов в Донбассе, а также о нападениях на российские заграничные учреждения.
Статья о реабилитации нацизма была введена в УК России в мае 2014 года. Она предусматривает наказание за отрицание преступлений, установленных на Нюрнбергском процессе, и их одобрение. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Виновным в реабилитации нацизма грозит наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. А если было использовано служебное положение или ложные сведения распространялись через СМИ, то наказание может возрасти до пяти лет лишения свободы.
Комментарии