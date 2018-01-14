Фотографа британской королевской семьи обвинили в сексуальных домогательствах

Тринадцать человек обвинили в сексуальных домогательствах фотографа королевской семьи Великобритании перуанца Марио Тестино.
Как сообщила газета The Sunday Times, обвинения в адрес 63-летнего Тестино выдвинули «13 моделей и помощников-мужчин». Также сообщается, что фотограф занимался «сексуальной эксплуатацией моделей-мужчин». Эти обвинения касаются периода времени, начиная с середины 1990-х годов.
Сообщается, что в связи с обвинениями американское издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, отказало Тестино в праве на сотрудничество. Аналогичные санкции данное издательство распространило и на другого известного фотографа, американца Брюса Вебера, которого обвинили в домогательствах 15 моделей.
Марио Тестино прославился в Великобритании фотопортретами принцессы Дианы для журнала Vanity Fair, которые он сделал незадолго до ее гибели. Он также неоднократно делал снимки королевы Елизаветы II, принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и других членов королевской семьи Виндзоров. В 2014 году королева Великобритании возвела Тестино в почетные офицеры ордена Британской империи.
Сообщается, что в связи с обвинениями американское издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, отказало Тестино в праве на сотрудничество. Аналогичные санкции данное издательство распространило и на другого известного фотографа, американца Брюса Вебера, которого обвинили в домогательствах 15 моделей.
Марио Тестино прославился в Великобритании фотопортретами принцессы Дианы для журнала Vanity Fair, которые он сделал незадолго до ее гибели. Он также неоднократно делал снимки королевы Елизаветы II, принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и других членов королевской семьи Виндзоров. В 2014 году королева Великобритании возвела Тестино в почетные офицеры ордена Британской империи.
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