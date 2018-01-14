Пассажирский Boeing скатился с обрыва в Турции: видео

Опасный инцидент с самолетом произошел в районе аэропорта города Трабзон на севере Турции.
ЧП произошло минувшей ночью во время посадки Boeing 737–800 авиакомпании Pegasus. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и съехало с обрыва, зависнув над Чёрным морем. В тот момент на борту находились 162 человека.
Аэропорт был закрыт из-за инцидента. По данным агентства Anadolu, никто не пострадал. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.
Сообщается, что спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Причины, по которым самолет едва не рухнул в море, устанавливаются. Сегодня аэропорт Трабзона уже открыт. Первый рейс вылетел в Стамбул.
Аэропорт был закрыт из-за инцидента. По данным агентства Anadolu, никто не пострадал. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.
Сообщается, что спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Причины, по которым самолет едва не рухнул в море, устанавливаются. Сегодня аэропорт Трабзона уже открыт. Первый рейс вылетел в Стамбул.
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