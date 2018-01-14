Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве

В столице на Волгоградском проспекте произошло необычное ДТП. Автобус загорелся
из-за неисправности, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen.
По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром в районе дома №187 на Волгоградском проспекте. Появились кадры с места ДТП, на них виден горящий автобус.
Сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД: «Автобус загорелся, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen».
В полиции заявили, что автобус не был рейсовым и в результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД также уточнили, что возгорание автобуса произошло до столкновения. По-видимому, причиной пожара стала неисправность.
Между тем источник ТАСС в экстренных службах города сообщил, что загоревшийся автобус вез группу детей в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.
Источник: «Возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который вез школьников из Лыткарина в усадьбу Деда Мороза».
По его словам, экскурсию не стали отменять, к детям направлен резервный автобус.
Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 18 детей в возрасте от 10 до 12 лет. По его словам, им пришлось добираться до усадьбы Деда Мороза самостоятельно — она находится в 600 метрах от места ДТП. Обратно их доставит резервный автобус.
Сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД: «Автобус загорелся, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen».
В полиции заявили, что автобус не был рейсовым и в результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД также уточнили, что возгорание автобуса произошло до столкновения. По-видимому, причиной пожара стала неисправность.
Между тем источник ТАСС в экстренных службах города сообщил, что загоревшийся автобус вез группу детей в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.
Источник: «Возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который вез школьников из Лыткарина в усадьбу Деда Мороза».
По его словам, экскурсию не стали отменять, к детям направлен резервный автобус.
Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 18 детей в возрасте от 10 до 12 лет. По его словам, им пришлось добираться до усадьбы Деда Мороза самостоятельно — она находится в 600 метрах от места ДТП. Обратно их доставит резервный автобус.
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