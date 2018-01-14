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    Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве. ДТП, Москва, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве

    Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве

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    Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве

    Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве

    Загоревшийся автобус с детьми попал в ДТП в Москве
    • Фото: mreporter.ru

      • В столице на Волгоградском проспекте произошло необычное ДТП. Автобус загорелся из-за неисправности, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen.

      По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром в районе дома №187 на Волгоградском проспекте. Появились кадры с места ДТП, на них виден горящий автобус.

      Сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД: «Автобус загорелся, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen».

      В полиции заявили, что автобус не был рейсовым и в результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД также уточнили, что возгорание автобуса произошло до столкновения. По-видимому, причиной пожара стала неисправность.

      Между тем источник ТАСС в экстренных службах города сообщил, что загоревшийся автобус вез группу детей в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.

      Источник: «Возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который вез школьников из Лыткарина в усадьбу Деда Мороза».

      По его словам, экскурсию не стали отменять, к детям направлен резервный автобус.

      Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 18 детей в возрасте от 10 до 12 лет. По его словам, им пришлось добираться до усадьбы Деда Мороза самостоятельно — она находится в 600 метрах от места ДТП. Обратно их доставит резервный автобус.

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