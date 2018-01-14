Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 47

Следователи выясняют причины массового отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах. Ученики почувствовали себя плохо после обеда в столовой.
За медицинской помощью обратились почти 50 человек, из них 39 — дети.
Евгения Кирюшина, ГСУ СК РФ по Московской области: «В лечебные учреждения района поступило 47 обращений за медицинской помощью по фактам отравлений, из них 39 — от несовершеннолетних».
Медики в свою очередь уточнили, что в больницах в настоящее время находятся 37 детей и четверо взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.
Минздрав Московской области: «По состоянию на 11:00 (мск) 14 января в больницах Подмосковья на лечении находятся 37 детей и четверо взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г. о. Люберцы с признаками острой кишечной инфекции».
По данным местных властей, пищеблок школы, где произошло массовое отравление, закроют, а занятия сократят. С понедельника в расписании лишь четыре урока в день. Все остальное обучение будет проходить удаленно. Изменения связаны с тем, что кадеты некоторое время не смогут питаться в столовой. В настоящее время ее проверяют специалисты Роспотребнадзора. Они собирают пробы еды, воды и выясняют, насколько тщательно сотрудники мыли посуду. Ревизия проходит и на двух предприятиях Подмосковья, которые обеспечивали школу питанием.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает сайт ГСУ СК РФ по региону.
Евгения Кирюшина, ГСУ СК РФ по Московской области: «В лечебные учреждения района поступило 47 обращений за медицинской помощью по фактам отравлений, из них 39 — от несовершеннолетних».
Медики в свою очередь уточнили, что в больницах в настоящее время находятся 37 детей и четверо взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.
Минздрав Московской области: «По состоянию на 11:00 (мск) 14 января в больницах Подмосковья на лечении находятся 37 детей и четверо взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г. о. Люберцы с признаками острой кишечной инфекции».
По данным местных властей, пищеблок школы, где произошло массовое отравление, закроют, а занятия сократят. С понедельника в расписании лишь четыре урока в день. Все остальное обучение будет проходить удаленно. Изменения связаны с тем, что кадеты некоторое время не смогут питаться в столовой. В настоящее время ее проверяют специалисты Роспотребнадзора. Они собирают пробы еды, воды и выясняют, насколько тщательно сотрудники мыли посуду. Ревизия проходит и на двух предприятиях Подмосковья, которые обеспечивали школу питанием.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает сайт ГСУ СК РФ по региону.
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