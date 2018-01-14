В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших

В одном из ночных клубов Мадрида на посетителей обрушился потолок. В результате пострадали не менее 26 человек, сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
Служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям: «Медики занимаются 26 посетителями, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и незначительными травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе… в районе Карабанчель».
Полиция устанавливает детали и обстоятельства произошедшего.
Это уже не первый трагический случай в развлекательных заведениях Испании за последнее время. Так, в ноябре прошлого года в ночном клубе в городе Адехе на Тенерифе частично обвалился пол. В результате пострадали 40 человек, многим из них потребовалась медицинская помощь.
.@SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima, 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 января 2018 г.
Полиция устанавливает детали и обстоятельства произошедшего.
Это уже не первый трагический случай в развлекательных заведениях Испании за последнее время. Так, в ноябре прошлого года в ночном клубе в городе Адехе на Тенерифе частично обвалился пол. В результате пострадали 40 человек, многим из них потребовалась медицинская помощь.
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