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    В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших. Испания, несчастные случаи, ночные клубы, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших

    В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших

    1 комментарий
    • Фото: @EmergenciasMad / twitter.com
    В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших

    В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших

    В испанском ночном клубе на людей рухнул потолок: 26 пострадавших
    • Фото: @EmergenciasMad / twitter.com

      • В одном из ночных клубов Мадрида на посетителей обрушился потолок. В результате пострадали не менее 26 человек, сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

      Служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям: «Медики занимаются 26 посетителями, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и незначительными травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе… в районе Карабанчель».



      Полиция устанавливает детали и обстоятельства произошедшего.

      смотретьНа Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших
      На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших
      Это уже не первый трагический случай в развлекательных заведениях Испании за последнее время. Так, в ноябре прошлого года в ночном клубе в городе Адехе на Тенерифе частично обвалился пол. В результате пострадали 40 человек, многим из них потребовалась медицинская помощь.

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