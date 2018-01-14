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    В Подмосковье водитель Nissan сбил двух женщин на остановке и скрылся

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    В Подмосковье водитель Nissan сбил двух женщин на остановке и скрылся

    В Подмосковье водитель Nissan сбил двух женщин на остановке и скрылся

    В подмосковных Люберцах мужчина за рулем легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились две женщины.

    В полиции сообщили о ДТП на Комсомольском проспекте в Люберцах. Легковушка Nissan сбила двух женщин на остановке. Обеих пострадавших доставили в больницу, передает ТАСС.

    Водитель Nissan скрылся с места ДТП. В правоохранительных органах заверили, что принимают меры по его розыску и задержанию.

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