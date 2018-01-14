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    Власти Ирана сообщили о гибели всего экипажа танкера, столкнувшегося с сухогрузом

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    Власти Ирана сообщили о гибели всего экипажа танкера, столкнувшегося с сухогрузом

    Власти Ирана сообщили о гибели всего экипажа танкера, столкнувшегося с сухогрузом

    Власти Ирана сообщили о гибели всего экипажа танкера, столкнувшегося с сухогрузом
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Власти Ирана заявили, что все члены экипажа иранского танкера SANCHI, столкнувшегося неделю назад в Восточно-Китайском море с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL, погибли.

    О гибели всех членов экипажа сообщил телеканал Press-TV со ссылкой на представителя морских сил страны.

    Пожар на борту танкера вспыхнул 6 января после столкновения судна с гонконгским сухогрузом. Это произошло в 250 километрах от Шанхая. Связь с экипажем была потеряна. Сам танкер получил пробоину — через нее в море вытекли десятки тонн горючего. В спасательной операции участвовали сразу несколько стран.

    смотретьВласти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера
    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера
    Всего на борту танкера в момент столкновения находились более 30 моряков, большинство из них — граждане Ирана. Формально они числились пропавшими без вести.

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