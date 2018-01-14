В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о военной технике из Крыма

Слова украинского генерала о необходимости тщательно проверить технику из Крыма в случае ее возвращения Киеву на предмет возможных угроз являются «очередной глупостью». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).
По словам парламентария, у России нет никакого злого умысла, а передача военной техники является жестом доброй воли. Он отметили, что эта техника России просто не нужна, передает РИА Новости.
Юрий Швыткин: «Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное».
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства». Комментируя эти слова, в Совете Федерации заявили, что иногда «лучше молчать, чем говорить».
В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что они находятся в «плачевном» состоянии. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
Юрий Швыткин: «Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное».
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства». Комментируя эти слова, в Совете Федерации заявили, что иногда «лучше молчать, чем говорить».
В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что они находятся в «плачевном» состоянии. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
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