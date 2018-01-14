Бывший
вице-президент FIFA Мохаммед бин Хаммам признал получение денег после победы ФРГ на выборах организатора чемпионата мира по футболу 2006 года.
В интервью телеканалу ZDF катарец подтвердил, что 6,7 млн евро поступили из Германии.
Мохаммед бин Хаммам, бывший вице-президент FIFA: «На мой счет действительно было зачислено 6,7 млн. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».
Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел около 6,7 млн евро в заявочный комитет Германии, руководителями которого были Франц Беккенбауэр и бывший президент немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Позднее комитет по этике FIFA начал расследование по этому делу, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности на один год.
Германия получила право провести чемпионат мира, обойдя заявки Бразилии, Марокко, ЮАР и Англии. При этом немецкая заявка набрала 12 голосов против 11 у ЮАР.
Мохаммед бин Хаммам, бывший вице-президент FIFA: «На мой счет действительно было зачислено 6,7 млн. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».
Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел около 6,7 млн евро в заявочный комитет Германии, руководителями которого были Франц Беккенбауэр и бывший президент немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Позднее комитет по этике FIFA начал расследование по этому делу, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности на один год.
Германия получила право провести чемпионат мира, обойдя заявки Бразилии, Марокко, ЮАР и Англии. При этом немецкая заявка набрала 12 голосов против 11 у ЮАР.
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