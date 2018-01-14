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    Из продажи по всему миру изымут 12 млн банок опасного детского питания

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    Из продажи по всему миру изымут 12 млн банок опасного детского питания

    Из продажи по всему миру изымут 12 млн банок опасного детского питания

    Более 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой, будут изъяты в 83 странах мира. Об этом заявил Эмманюэль Бенье — глава компании Lactalis («Лакталис»), продукция которой и оказалась в центре скандала.

    По словам Бенье, он сам предложил изъять опасную продукцию в ходе консультаций с министерством экономики Франции, передает ТАСС.

    Эмманюэль Бенье: «Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться».

    Скандал с продукцией Lactalis разгорелся еще в прошлом году. Концерн отозвал продукцию в ряде стран и призвал торговые сети и медучреждения прекратить продажу детского питания, произведенного на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года. Однако на днях выяснилось, что некоторые торговые сети продолжают реализацию опасной продукции.

    Учитывая масштаб проблемы, затрагивающий десятки стран (России в этом списке нет), в дело вмешались французские власти. По итогам их переговоров с Lactalis было принято решение отозвать все молочные продукты для детей, произведенные на заводе в Краоне, независимо от их даты выпуска. Об этом решении объявили 12 января.

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