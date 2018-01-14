Из продажи по всему миру изымут 12 млн банок опасного детского питания

Более 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой, будут изъяты в 83 странах мира. Об этом заявил Эмманюэль Бенье — глава компании Lactalis («Лакталис»), продукция которой и оказалась в центре скандала.
По словам Бенье, он сам предложил изъять опасную продукцию в ходе консультаций с министерством экономики Франции, передает ТАСС.
Эмманюэль Бенье: «Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться».
Скандал с продукцией Lactalis разгорелся еще в прошлом году. Концерн отозвал продукцию в ряде стран и призвал торговые сети и медучреждения прекратить продажу детского питания, произведенного на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года. Однако на днях выяснилось, что некоторые торговые сети продолжают реализацию опасной продукции.
Учитывая масштаб проблемы, затрагивающий десятки стран (России в этом списке нет), в дело вмешались французские власти. По итогам их переговоров с Lactalis было принято решение отозвать все молочные продукты для детей, произведенные на заводе в Краоне, независимо от их даты выпуска. Об этом решении объявили 12 января.
Эмманюэль Бенье: «Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться».
Скандал с продукцией Lactalis разгорелся еще в прошлом году. Концерн отозвал продукцию в ряде стран и призвал торговые сети и медучреждения прекратить продажу детского питания, произведенного на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года. Однако на днях выяснилось, что некоторые торговые сети продолжают реализацию опасной продукции.
Учитывая масштаб проблемы, затрагивающий десятки стран (России в этом списке нет), в дело вмешались французские власти. По итогам их переговоров с Lactalis было принято решение отозвать все молочные продукты для детей, произведенные на заводе в Краоне, независимо от их даты выпуска. Об этом решении объявили 12 января.
Комментарии