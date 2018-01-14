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    Пьяные пассажиры рейса Москва — Нячанг устроили дебош на борту самолета

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    Пьяные пассажиры рейса Москва — Нячанг устроили дебош на борту самолета

    Пьяные пассажиры рейса Москва — Нячанг устроили дебош на борту самолета

    Двое пьяных мужчин устроили скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нячанг (Вьетнам). Буйных пассажиров сняли с рейса.

    По информации МВД, инцидент произошел сегодня. В дежурную часть МВД в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на борту самолета находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и ругаются матом.

    Поднявшиеся на борт самолета сотрудники полиции доставили двоих мужчин в дежурную часть МВД. В отношении них составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.

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