Двое пьяных мужчин устроили скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нячанг (Вьетнам). Буйных пассажиров сняли с рейса.

7048 Москва

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По информации МВД, инцидент произошел сегодня. В дежурную часть МВД в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на борту самолета находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и ругаются матом.



Поднявшиеся на борт самолета сотрудники полиции доставили двоих мужчин в дежурную часть МВД. В отношении них составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.