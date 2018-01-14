Уолберг пожертвует $1,5 млн после скандала с гонорарами

Актер Марк Уолберг решил пожертвовать $1,5 млн после скандала с гонорарами.
Звезда голливудских фильмов переведет указанную сумму, полученную им за участие в пересъемках фильма «Все деньги мира», в благотворительный фонд Time’s Up, оказывающий юридическую помощь лицам, которые стали жертвами изнасилований и домогательств, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Уолберг получил за пересъемку картины Ридли Скотта «Все деньги мира» 1,5 млн долларов, а его партнерша Мишель Уильямс — всего около 1000 долларов. Обоих артистов представляет одно агентство, но выгодные условия выторговали только для Марка. Многие сочли это очередным фактом дискриминации женщин.
В рейтинге Forbes самых переоцененных актеров, то есть тех, кто получает большие гонорары, а фильмы с их участием высокими сборами похвастаться не могут, именно Уолберг находится на первом месте.
Ранее стало известно, что Уолберг получил за пересъемку картины Ридли Скотта «Все деньги мира» 1,5 млн долларов, а его партнерша Мишель Уильямс — всего около 1000 долларов. Обоих артистов представляет одно агентство, но выгодные условия выторговали только для Марка. Многие сочли это очередным фактом дискриминации женщин.
В рейтинге Forbes самых переоцененных актеров, то есть тех, кто получает большие гонорары, а фильмы с их участием высокими сборами похвастаться не могут, именно Уолберг находится на первом месте.
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