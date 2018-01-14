В Совфеде высмеяли слова украинского генерала о технике из Крыма

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал слова украинского генерала о необходимости тщательно проверить возвращаемую из Крыма технику на предмет возможных угроз.
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства».
Франц Клинцевич: «Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“ — они уже давно сработали».
На этой неделе Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
Франц Клинцевич: «Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“ — они уже давно сработали».
Украинский генерал испугался принимать военную технику из КрымаОпубликовано Францем Клинцевичем 13 января 2018 г.
МОСКВА, 13 января. Украинскую военную технику, переданн…
На этой неделе Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
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