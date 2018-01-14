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    В Совфеде высмеяли слова украинского генерала о технике из Крыма

    17 комментариев
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    В Совфеде высмеяли слова украинского генерала о технике из Крыма

    В Совфеде высмеяли слова украинского генерала о технике из Крыма

    В Совфеде высмеяли слова украинского генерала о технике из Крыма
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал слова украинского генерала о необходимости тщательно проверить возвращаемую из Крыма технику на предмет возможных угроз.

    Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства».

    Франц Клинцевич: «Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“ — они уже давно сработали».

    Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма

    МОСКВА, 13 января. Украинскую военную технику, переданн…

    Опубликовано Францем Клинцевичем 13 января 2018 г.


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