Антонов назвал «хорошей и конструктивной» встречу с Хантсманом

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о встрече с коллегой Джоном Хантсманом.
|
1451
Переговоры состоялись 11 января. По словам Антонова, он и Хантсман перешли на «ты». Российский дипломат также сообщил, что встреча была «хорошей и конструктивной».
Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений».
При этом Антонов, которого цитирует ТАСС, предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.
Анатолий Антонов: «К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы».
Ранее Хантсман заявил, что граждане США ожидают и требуют улучшения отношений с Россией.
Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений».
При этом Антонов, которого цитирует ТАСС, предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.
Анатолий Антонов: «К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы».
Ранее Хантсман заявил, что граждане США ожидают и требуют улучшения отношений с Россией.
Комментарии