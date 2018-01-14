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15 января, 10:00
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    Антонов назвал «хорошей и конструктивной» встречу с Хантсманом

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Агарышев, Сергей Пятаков
    Антонов назвал «хорошей и конструктивной» встречу с Хантсманом

    Антонов назвал «хорошей и конструктивной» встречу с Хантсманом

    Антонов назвал «хорошей и конструктивной» встречу с Хантсманом
  • Фото: РИА Новости, Алексей Агарышев, Сергей Пятаков

    • Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о встрече с коллегой Джоном Хантсманом.

    Переговоры состоялись 11 января. По словам Антонова, он и Хантсман перешли на «ты». Российский дипломат также сообщил, что встреча была «хорошей и конструктивной».

    Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений».

    При этом Антонов, которого цитирует ТАСС, предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится.

    Анатолий Антонов: «К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы».

    Ранее Хантсман заявил, что граждане США ожидают и требуют улучшения отношений с Россией.

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