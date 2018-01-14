«Хочу видеть мир»: маленькому Ване срочно нужна помощь в борьбе с раком

Девятилетнему Ване из Ростова-на-Дону срочно нужна помощь. У мальчика — тяжелая форма ретинобластомы. Из-за этой болезни ребенок уже потерял один глаз. Чтобы спасти второй, требуется дорогостоящая терапия. Ее проводят швейцарские врачи. Лечение уже дает положительные результаты, но для его продолжения необходимо собрать больше миллиона рублей. Таких денег у семьи Вани нет.

Как сообщает корреспондент НТВ Святослав Гордин, Ваня учится различать картинки наощупь.



Специальные книги, уроки и школа для детей, которые не могут познавать мир как все. В единственном в Ростовской области интернате — 180 учеников. 140 из них — инвалиды. Дети видят так плохо, что просто «надеть очки» ничего не даст. У них — тяжелые глазные болезни.



Читать тактильный шрифт Ваню учит слепой учитель. Кроме общеобразовательных предметов в школе дают особые знания, навыки для жизни, как переходить дорогу, что делать при пожаре, как владеть собственным телом, безопасно передвигаться. В интернате говорят, что Ваня --

хороший и добрый мальчик.



Ольга Безрякова, директор ростовской специальной школы-интерната №38: «Ребенок очень активный, любит учиться, любит заниматься, один из лучших учеников в классе».



Сейчас Ване девять. У него — ретинобластома. Злокачественная опухоль, которая опасна не только потерей зрения. Мальчик заболел почти сразу после рождения. Спасти правый глаз было невозможно.



Анна Томилина, мама Вани: «В Москву мы приехали, нам сразу подтвердили диагноз, и сказали, что шансов спасти глазик нет, что опухоль очень большая и время идет не на часы, а на минуты».



Все эти годы врачи пытаются спасти левый глаз мальчика. Аня сейчас не может уже сосчитать, сколько ее сын перенес процедур — облучение, прижигание лазером, замораживание. Каждый раз их проводили под общим наркозом. Ваня прошел двадцать шесть курсов химиотерапии. Три года назад обнаружили новый очаг. Отечественные онкологи предложили удалить глаз. Мама Вани рассказала об этом сыну. Им надо было выбирать — зрение или жизнь.



Анна Томилина: «Он сказал, что лучше умереть. Я говорю, Ванечка, люди же живут без зрения. Он сказал, я не смогу».



И вот три года они лечатся в Швейцарии. Сейчас динамика положительная, но случай у Вани — сложнейший. Аня не работает, и деньги на лечение давал благотворительный фонд. Но в августе прошлого года средства на счетах закончились. Врачи согласились лечить Ваню в долг. Через четыре дня новый медосмотр в Лозанне и нужно внести на депозит клиники 20 тысяч швейцарских франков (1 200 000 рублей) Часть денег Аня собрала через социальные сети. Нужна помощь. Прерывать лечение при таком заболевании нельзя.



Ваня любит шахматы. У него есть две медали за победы в турнирах. В Швейцарии ему подарили гитару, и научится играть — его мечта. Но не самая главная. Главная — другая.



Ваня Томилин: «Самая большая мечта — я хочу видеть этот мир».



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