Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

Американские медики потребовали проверить психическое состояние главы Белого дома Дональда Трампа.
|
7978
Под обращением к президентскому врачу свои подписи поставили больше 70 человек.
Авторов письма беспокоит невнятная речь американского лидера, привычка повторять слова, а также нарушенная координация движений. Специалисты просят сделать акцент на тестах, которые выявляют старческое слабоумие и неспособность воспринимать информацию.
В эту пятницу Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. Незадолго до этого в Белом доме заявили, что осмотр у психиатра в список процедур не входит.
Авторов письма беспокоит невнятная речь американского лидера, привычка повторять слова, а также нарушенная координация движений. Специалисты просят сделать акцент на тестах, которые выявляют старческое слабоумие и неспособность воспринимать информацию.
В эту пятницу Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. Незадолго до этого в Белом доме заявили, что осмотр у психиатра в список процедур не входит.
Комментарии