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    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа. Трамп Дональд, врачи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

    33 комментария
    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа

      Американские медики потребовали проверить психическое состояние главы Белого дома Дональда Трампа.

      Под обращением к президентскому врачу свои подписи поставили больше 70 человек.

      Авторов письма беспокоит невнятная речь американского лидера, привычка повторять слова, а также нарушенная координация движений. Специалисты просят сделать акцент на тестах, которые выявляют старческое слабоумие и неспособность воспринимать информацию.

      В эту пятницу Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. Незадолго до этого в Белом доме заявили, что осмотр у психиатра в список процедур не входит.

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