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15 января, 10:00
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    Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась в сенаторы

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    • Фото: xychelsea87 /instagram.com
    Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась в сенаторы

    Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась в сенаторы

    Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась в сенаторы
  • Фото: xychelsea87 /instagram.com

    • Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена начать политическую карьеру.

    Челси, которая ранее была известна как мужчина Брэдли Мэннинг, подала заявку на участие в выборах в сенат США от штата Мэриленд, сообщает Washington Post. Сайт Федеральной избирательной комиссии США подтверждает получение заявки от нее.

    Известно, что Мэннинг выдвигается от Демократической партии и поборется за сенатское кресло с Беном Кардином, который в ноябре собирается переизбираться на третий срок.

    Брэдли Мэннинг попал в тюрьму за разглашение конфиденциальной информации и государственных секретов. Там он объявил о смене пола и попросил называть себя Челси. В мае 2017 года Челси была досрочно освобождена после семи лет заключения.

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