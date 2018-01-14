Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась в сенаторы

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена начать политическую карьеру.
Челси, которая ранее была известна как мужчина Брэдли Мэннинг, подала заявку на участие в выборах в сенат США от штата Мэриленд, сообщает Washington Post. Сайт Федеральной избирательной комиссии США подтверждает получение заявки от нее.
Известно, что Мэннинг выдвигается от Демократической партии и поборется за сенатское кресло с Беном Кардином, который в ноябре собирается переизбираться на третий срок.
Брэдли Мэннинг попал в тюрьму за разглашение конфиденциальной информации и государственных секретов. Там он объявил о смене пола и попросил называть себя Челси. В мае 2017 года Челси была досрочно освобождена после семи лет заключения.
Известно, что Мэннинг выдвигается от Демократической партии и поборется за сенатское кресло с Беном Кардином, который в ноябре собирается переизбираться на третий срок.
Брэдли Мэннинг попал в тюрьму за разглашение конфиденциальной информации и государственных секретов. Там он объявил о смене пола и попросил называть себя Челси. В мае 2017 года Челси была досрочно освобождена после семи лет заключения.
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