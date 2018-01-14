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    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint

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    • Фото: Pam Dave Zaring /facebook.com
    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint

    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint

    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint
  • Фото: Pam Dave Zaring /facebook.com

    • Семейная пара из штата Миссури, США, поделилась с подписчиками на Facebook результатами фотосессии, которую провела для них профессиональный фотограф. Заплатив 250 долларов, супруги ожидали увидеть качественные снимки, но у девушки, очевидно, было свое видение.

    Пэм Заринг, мать семейства: «Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявила, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала. Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать».

    Ok. This is NOT a joke. We paid a photographer, who claimed to be a professional, $2–250 for a family photo shoot. …

    Опубликовано Pam Dave Zaring 12 января 2018 г.

    Запись немедленно разлетелась по соцсетям. Менее чем за двое суток она набрала почти 350 тысяч репостов.

    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint. США, курьезы, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Пользователи с юмором отнеслись к работе «профессионала». Некоторые даже предложили свои варианты обработки фото.

    Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint. США, курьезы, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Сами «жертвы» фотографа не слишком расстраиваются из-за случившегося. Пэм признается, что они получили море позитивных эмоций, так что фотосессия стоила своих денег.

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