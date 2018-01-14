Я так вижу: фотограф за $250 отредактировала семейные снимки в Paint

Ok. This is NOT a joke. We paid a photographer, who claimed to be a professional, $2–250 for a family photo shoot. … Опубликовано Pam Dave Zaring 12 января 2018 г.

, мать семейства: «Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявила, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала. Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать».Запись немедленно разлетелась по соцсетям. Менее чем за двое суток она набрала почти 350 тысяч репостов.Пользователи с юмором отнеслись к работе «профессионала». Некоторые даже предложили свои варианты обработки фото.Сами «жертвы» фотографа не слишком расстраиваются из-за случившегося. Пэм признается, что они получили море позитивных эмоций, так что фотосессия стоила своих денег.